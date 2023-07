Chiều ngày 28/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Nam, Công an thành phố Tam Kỳ và UBND phường An Sơn phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư phố chợ An Sơn.

Diễn tập phương án chữa cháy tại khu phố chợ An Sơn, TP Tam Kỳ

Tình huống giả định đám cháy xảy ra tại một cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở thuộc khối phố 5, phường An Sơn, gần khu chợ An Sơn.

Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chia làm 3 giai đoạn: xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ gồm khối phố trưởng, các hộ dân thuộc tổ liên gia an toàn PCCC, lực lượng dân phòng và bảo vệ dân phố; tham gia PCCC&CNCH của lực lượng địa phương và Công an thành phố Tam Kỳ; cảnh sát PCCC&CNCH huy động xe chữa cháy và lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến tham gia chữa cháy.

Buổi diễn tập giúp cho lực lượng tại chỗ nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy, nắm vững biện pháp phòng phòng tránh cháy nổ, tích cực chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có đám cháy xảy ra.

Quang Sơn – Lê Thu