Sáng ngày 3/10, Ủy ban Mặt trận cùng với Công an thị xã Điện Bàn tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023. Ông Phan Ngọc Hải – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thị xã và thượng tá Mai Thanh Tâm – Trưởng Công an thị xã đồng chủ trì diễn đàn.

Tại diễn đàn, lãnh đạo công an thị xã đã báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã 9 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.

Các đại biểu rất vui mừng với những kết quả mà ngành công an đạt được thời gian qua đồng thời tham gia 10 ý kiến. Các ý kiến đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công an chính quy. Từ khi có lực lượng công an chính quy về địa phương, tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định, tuy nhiên, lực lượng còn mỏng so với khối lượng công việc và địa bàn rộng lớn nên chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị cấp trên quan tâm bổ sung thêm nhân lực, đồng thời nhân rộng thêm các mô hình camera an ninh và trang bị dụng cụ cho lực lượng công an viên để công tác an ninh trật tự trên dịa bàn được đảm bảo.

Các đại biểu cũng đã đề nghị ngành công an, nhất là cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra xử lý tình trạng xe tải đậu đỗ không đúng quy định trong khu dân cư cũng như tình trạng thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm để hạn chế tai nạn giao thông.

Hiện nay, tình trạng tệ nạn xã hội, ma túy, trộm cắp, tín dụng đen đang có xu hướng tăng, các đại biểu đề nghị lực lượng công an cần tăng cường tuần tra tại những vùng trọng điểm như nhà hoang, nghĩa trang để hạn chế các tệ nạn này.

Đại diện ngành công an thị xã, tỉnh tiếp thu và giải đáp các kiến nghị, những nội dung có tính chất phức tạp, nổi cộm được dư luận quan tâm sẽ tổ chức giải quyết, xử lý trong thời gian đến.

Mi Ni