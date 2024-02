Điện Bàn: Khen thưởng đột xuất thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm

Sáng nay 19/2, UBND thị xã Điện Bàn đã khen thưởng đột xuất thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Trong dịp Tết Giáp Thìn vừa qua, Công an thị xã Điện Bàn đã tập trung lực lượng, triển khai tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Trong đó, Công an thị xã đã triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc trái phép; phát hiện, xử lý 3 vụ đánh bạc trái phép; 1 vụ đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; 2 vụ sử dụng pháo trái phép; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện “xuyên đêm, xuyên Tết”…

Ngoài ra, Công an thị xã đã tập trung lực lượng triệt phá nhanh vụ cướp giật tài sản vào ngày mồng 6 Tết âm lịch, thu hồi toàn bộ tang vật có giá trị lớn trong thời gian chưa đầy một ngày.

Với những thành tích đạt được, UBND thị xã đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã; tặng giấy khen cho Công an thị xã Điện Bàn kèm tiền thưởng 10 triệu đồng; khen thưởng đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong truy xét, làm rõ, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu Hằng