Tối 03/8, tại Quảng trường 24/3 (TP Tam Kỳ), CLB Từ thiện Gifts Of Love THPT Trần Cao Vân phối hợp với Đoàn phường An Mỹ, tổ chức chương trình “Đêm nhạc gây quỹ Sing to share 2024” lần thứ 4.

Chương trình Đêm nhạc gây quỹ Sing to share là một trong những hoạt động gây quỹ thường niên của câu lạc bộ. Chương trình đã tổ chức thành công 3 mùa liên tiếp và cũng là sân chơi thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc cho các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Với số tiền gây quỹ được, 50% sẽ được dành tặng học bổng tại trường THPT Trần Cao Vân và 50% còn lại sẽ trao cho trẻ em khó khăn ở phường An Mỹ.

Dịp này Ban tổ chức đã trao tặng quỹ học bổng trường THPT Trần Cao Vân với số tiền 10 triệu đồng và 23 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Mỹ, mỗi suất trị giá 400.000 đồng.

Quốc Thành