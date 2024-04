Đề nghị xét tha tù trước thời hạn cho 04 phạm nhân

Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức họp, xét đề nghị tha tù trước thời hạn cho phạm nhân.

Toàn cảnh cuộc họp

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Trại tạm giam Công an tỉnh và cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện, đợt này có 7 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ công an cấp huyện đủ điều kiện xét tha tù trước thời hạn.

Các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, nhận xét, đánh giá về từng phạm nhân và thống nhất đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xét tha tù trước thời hạn cho 04 phạm nhân.

Việc xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nhằm khích lệ tinh thần, động viên đối với các phạm nhân để sớm trở về với cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Xuân Mai