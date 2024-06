Sáng 20/6, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức buổi làm việc để đánh giá kết quả thực hiện định kỳ nhiệm vụ triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc sáng 20/6

Theo báo cáo tại cuộc họp, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đối với 53 DVC thiết yếu ngày càng được nâng lên, nhiều thủ tục có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%.

Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh, bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã bố trí thiết bị đọc mã QR phục vụ khám, chữa bệnh BHYT sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng VNeID.

Tỷ lệ quét mã Qrcode CCCD thành công đạt 99,52% lượt khám. Hoàn thành việc cập nhật dữ liệu lịch sử thường trú và cấp thẻ CCCD phục vụ cho các em học sinh dự thi tốt nghiệp THCS, THPT, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Đẩy mạnh việc triển khai chi trả trợ cấp qua tài khoản trong lĩnh vực an sinh xã hội; chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Đến nay đã mở tài khoản cho hơn 102.000 đối tượng và tiến hành chi trả qua tài khoản cho hơn 57.000 đối tượng. Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông duy trì, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống máy móc, thiết bị, đường truyền kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quốc Thành