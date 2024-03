Đầu tháng 4 năm 2024 triển khai thi công kè chống xói lở biển An Bàng

Sáng nay 29/3, Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan đã thống nhất thời gian triển khai thi công kè chống xói lở khẩn cấp biển Cửa Đại, đoạn qua khu vực biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Hiện nay, đơn vị thi công đã chuẩn bị các phương án tối ưu để hoàn thành tuyến đê ngầm trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024.

Biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT cho biết, các đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ cấu kiện đúc sẵn gần 4 nghìn khối Haro để việc thi công 550 mét tuyến đê ngầm chắn sóng diễn ra thuận lợi. Đồng thời triển khai nạo vét, phun cát tạo bãi hoàn thành và đưa vào sử dụng vào giữa tháng 8/2024.

Công trình kè chống xói lở biển An Bàng, thành phố Hội An có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng nhằm chống xói lở, tái tạo bờ biển khu vực phường Cẩm An, đảm bảo an toàn tài sản, ổn định cuộc sống của người dân và thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển.

Tại buổi làm việc với các bên liên quan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT đề nghị chính quyền thành phố Hội An làm việc với những hộ kinh doanh đoạn mỏ hàn khóa cuối kè, sắp xếp để công tác thi công triển khai đúng tiến độ; Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực V, Đồn Biên phòng Cửa Đại hướng dẫn để tàu thuyền của ngư dân, phương tiện cano phục vụ du lịch lưu thông an toàn trong khu vực sà lan và các thiết bị trong suốt thời gian triển khai thi công.

Tấn Châu