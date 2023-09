Đảo Cù Lao Chàm mưa to, gió mạnh

Phóng viên thời sự từ xã đảo Tân Hiệp, TP. Hội An đưa tin: do ảnh hưởng của áp thất nhiệt ngay từ chiều qua 24/9 đảo Cù Lao Chàm thành phố Hội An đã xuất hiện mưa to đến sáng nay 25/9, gió mạnh và biển động.

Các tàu vận tải chở hàng và tàu cá của ngư dân đã di chuyển vào khu vực neo đậu an toàn

Từ chiều qua và sáng nay 25/9 các tàu vận tải chở hàng và tàu cá của ngư dân đã và đang di chuyển vào khu vực âu thuyền Cù Lao Chàm và những nơi an toàn để neo đậu an toàn.

Hiện nay, khu vực đảo Cù Lao Chàm vẫn có mưa, gió mạnh và sóng biển dâng cao. Thông tin từ Đồn biên phòng Cửa Đại đã thông báo lệnh cấm biển, chỉ nhập không xuất. Và hiện nay có 20 tàu cá đang hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa và 17 tàu đang hoạt động gần bờ với 285 ngư dân hoạt trên biển đã nhận được thông tin và tránh xa khu vực nguy hiểm.

Quang Phi