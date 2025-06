Đảng bộ Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều ngày 19/6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai có 05 Chi bộ trực thuộc với 44 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Công ty phát triển 09 đảng viên mới và đã làm hồ sơ, thủ tục trình Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ kết nạp thêm 1 quần chúng ưu tú.

Công ty hiện là chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng của 03 khu công nghiệp, trong đó có 02 khu công nghiệp đang hoạt động gồm Bắc Chu Lai và Tam Thăng và 01 khu công nghiệp đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư là khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng. Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp do Công ty làm chủ đầu tư đã thu hút được 58 dự án trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký hơn 4.700 tỷ đồng và hơn 983 triệu USD. Bên cạnh đó, Công ty còn làm chủ đầu tư 02 khu dân cư: Tam Thăng (giai đoạn 1) và KDC phía Tây An Hà – Quảng Phú. Ngoài ra, Công ty quản lý và điều hành hoạt động khách sạn ven sông Bàn Thạch, từ năm 2020 đến hết 2024, đón hơn 67.000 lượt khách đến lưu trú. Trong nhiệm kỳ, Công ty tích cực thực hiện công đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 thành viên.

Duy Bình