Đảm bảo cho nhân dân đón Tết cổ truyền an toàn, no ấm

Chiều ngày 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; nắm tình hình an ninh trật tự, đời sống, đảm bảo an toàn, đầy đủ cho người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quang cảnh buổi làm việc chiều ngày 2/2

Tại cuộc họp, Sở LĐ-TB&XH cho biết, đến chiều ngày 2/2, có 9/18 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc chuyển quà của Chủ tịch nước cho các gia đình chính sách, 9 địa phương còn lại sẽ hoàn thành trong ngày 3/2. Cùng với nguồn ngân sách của địa phương, các ngành, địa phương cũng đã vận động xã hội hoá nguồn kinh phí 2 tỷ 700 triệu đồng bổ sung, chăm lo cho gia đình chính sách đón xuân mới đầy đủ, ấm áp; chăm lo Tết ấm cho các đối tượng xã hội; đảm bảo mọi người dân được chăm lo đầy đủ vui xuân đón Tết cổ truyền.

Đáng chú ý, trong điều kiện tình hình kinh tế khó khăn, song không có doanh nghiệp nào nợ lương; 43/68 doanh nghiệp được khảo sát có chế độ thưởng Tết dương lịch và âm lịch, mức thưởng cao nhất là 57 triệu, thấp nhất là 2 triệu.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết đảm bảo ổn định. Tình hình an ninh tôn giáo cũng được đánh giá tốt, được các chức sắc tôn giáo và chức vị đạo hữu nhìn nhận tích cực, an toàn. Công tác an ninh mạng được kiểm soát cơ bản… Đặc biệt, hơn 1 tháng rưỡi triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý loạt vụ án, chủ yếu trên lĩnh vực vay nóng; tình hình quản lý vật liệu nỗ dịp gần Tết diễn biến khá phức tạp, lực lượng chức năng đã bắt 41 đối tượng, thu giữ 300kg pháo các loại.

Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền công tác PCCC, an toàn giao thông.

Tín hiệu vui ngay trong tháng đầu của năm 2024 là thu ngân sách, với số thu đạt 2.600 tỷ – là tháng đầu tiên của năm có số thu cao nhất từ trước đến nay, cùng với con số thực tế nộp ngân sách tháng đầu tiên của các đơn vị thuộc Thaco, tăng thu ngân sách tháng 1 được đánh giá là tín hiệu tốt cho nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, năm 2023 là năm đầy khó khăn, song kết quả thực hiện các mặt KTXH đến cuối năm đã có những dấu hiệu khả quan nhất định. Đây là nguồn động viên khích lệ lớn để tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu KTXH năm mới. Trong điều kiện vẫn còn khó khăn, 2024 cũng là năm quan trọng trong thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương phải tập trung cao độ, quyết liệt cùng với tỉnh hoàn thành cao nhất nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Để chuẩn bị cho Tết cổ truyền, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các ngành, các địa phương tăng cường theo dõi tình hình địa phương và đảm bảo sẵn sàng ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động; phân công lực lượng trực chuyên môn, sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ, đặc biệt là các lực lượng vũ trang và ngành Y tế, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết an toàn, đầy đủ và đầm ấm nhất.

Hiền Viên – Trung Hiếu