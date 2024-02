Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách khi đến tham quan Hội An

Chiều nay 7/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có buổi làm việc với thành phố Hội An về công tác chăm lo Tết cho người dân và chuẩn bị các hoạt động vui xuân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có buổi làm việc với thành phố Hội An chiều nay 7/2

Báo cáo của chính quyền thành phố cho biết, Hội An đã triển khai kế hoạch chuẩn bị Tết từ rất sớm, các đơn vị tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng hoá và bình ổn giá cả thị trường, nông dân tập trung sản xuất, đưa các loại hoa, cây cảnh phục vụ người dân trang trí, làm đẹp cảnh quan các nơi công cộng.

Đặc biệt, chính quyền thành phố đã tập trung công tác chăm lo Tết cho người có công, các đối tượng chính sách, tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… đảm bảo ai cũng đón Tết đầm ấm, vui tươi. Dịp này, thành phố Hội An chuẩn bị nhiều hoạt động truyền thống để phục vụ du khách đến tham quan trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị, thành phố Hội An tổ chức hoạt động vui xuân đón Tết phải tuyệt đối an toàn, đảm bảo an ninh trật tự xã hội cho cả người dân và du khách. Thường dịp Tết, số người về thăm quê nhiều, du khách đến tham quan rất đông, vì vậy công tác trang trí trực quan phải tươi vui, tạo không khí phấn khởi, vui vẻ trong năm mới, đảm bảo vệ sinh môi trường đối với thành phố du lịch… tạo động lực, tinh thần để bước sang năm mới với tâm thế mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn chính quyền Hội An nỗ lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển mạnh mẽ, đạt nhều kết quả ấn tượng và thành công mới trong năm 2024.

Tấn Châu – Dương Oanh