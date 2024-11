Đảm bảo an toàn hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn trước mưa lớn

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo an toàn cho vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trước tình hình mưa lũ những ngày tới.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các chủ hồ thủy điện chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành theo quy định tại Quy trình 1865.

Đối với hồ thủy điện A Vương, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước hồ về cao trình 370m trước 7 giờ ngày 5/11.

Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị UBND các địa phương: Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Hội An tiếp tục triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại các công điện, văn bản đã ban hành.

Thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; bến đò, ngầm tràn; hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Duy Bình