Đảm bảo An toàn giao thông đường thủy nội địa

Ngay sau vụ chìm tàu trên sông Trường Giang tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn chỉ đạo khẩn cấp nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay.

lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Núi Thành tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường thủy

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Núi Thành khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố chìm tàu và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn tại các bến khách ngang sông, bến đò ngang trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Núi Thành tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường thủy. Những phương tiện chở khách không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở quá số người quy định, không trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh hoặc do người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn phù hợp sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông Vận tải kiểm tra điều kiện an toàn tại các bến khách ngang sông và bến thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, đồng thời phối hợp với UBND huyện Núi Thành để hỗ trợ áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cho các bến khách, bến đò ngang và phương tiện đường thủy, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Đại Quang