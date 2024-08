Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, dự báo lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cao. Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), phòng CSGT, Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn trong dịp nghỉ lễ.

Trong đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải; vi phạm về giấy phép lái xe, đăng ký xe; vi phạm tốc độ; dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định….

Đồng thời bố trí lực lượng điều tiết giao thông, giải toả, cứu nạn kịp thời khi xảy ra các tình huống tai nạn giao thông, không để phát sinh ùn tắc.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với ngành giáo dục, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho 100% học sinh các nhà trường; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự ATGT đối với học sinh, kết hợp xử lý hành vi giao mô tô, xe máy cho trẻ em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đại Quang