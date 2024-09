Đại Lộc tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Trong 2 ngày 9 và 10/9 mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm do Sở Y tế cùng với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra tại huyện Đại Lộc. Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, đặc biệt là dịp Tết Trung thu.

Cơ sở sản xuất bánh Kiều Oanh ở thị trấn Ái Nghĩa là một trong những cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát. Nhiều nội dung kiểm tra cho thấy cơ sở sản xuất, kinh doanh này đáp ứng được ATTP. Song đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở cơ sở tuân thủ một số yêu cầu để đảm bảo cho người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Yến Trâm chủ cơ sở sản xuất bánh Kiều Oanh, nói

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở sản xuất bánh tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

Trên địa bàn huyện Đại Lộc hiện có 80% cơ sở chế biến thực phẩm thủ công, hộ gia đình, cá thể và đa số các cơ sở chế biến này chưa đạt yêu cầu. Không ít cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, sản phẩm truyền thống… chưa đảm bảo các yêu cầu. Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP. Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đại Lộc, cho biết

Bên cạnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Đại Lộc dịp Tết Trung thu sắp tới, đợt kiểm tra còn tuyên truyền, nâng cao nhận thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân…

Ly Lan