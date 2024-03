Đại Lộc: không có xã, thị trấn thuộc diện trọng điểm, phức tạp về ANTT

Chiều ngày 4/3, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Trong năm 2023, huyện Đại Lộc tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thu hút trên 36 nghìn lượt người tham dự, qua công tác tuyên truyền vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 26 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm thực hiện duy trì, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở như: mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tổ liên gia an toàn về an ninh trật tự”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Camera an ninh”,…

Các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT đã thu hút được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đến nay, trên địa bàn huyện không có xã, thị trấn thuộc diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội; có 111/113 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, 16/18 xã, thị trấn đạt loại xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, năm 2023, Ban An toàn giao thông huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hơn 17 đợt tuyên truyền, thu hút hơn 10.500 lượt người tham gia. Tổ chức 574 ca tuần tra, kiểm soát, qua đó lập biên bản đối với 1.815 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 4 tỷ đồng. Hoạt động vận tải trên địa bàn huyện từng bước đi vào nề nếp, tạo được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Khen thưởng cho 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023; 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ trộm cắp trên địa bàn huyện.

Nhật Duy – Bích Liễu