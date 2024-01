Theo số liệu thống kê mới nhất từ Phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh Quảng Nam, trong năm 2023, đơn vị đã xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn trong tổng số hơn 30.000 trường hợp vi phạm, chiếm tỷ lệ hơn 25%, với tổng số tiền xử phạt lên đến 40 tỷ đồng.

CSGT tỉnh xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn với số tiền phạt 40 tỷ đồng

Mặc dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử nghiêm vi phạm, song những con số thống kê trên cho thấy ý thức chấp hành của người dân vẫn còn chưa tốt. Qua phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông năm 2023có hơn 22% số vụ TNGT, 28% số người chết, 16% số người bị thương liên quan đến nồng độ cồn.

Dù lực lượng CSGT cả nước đã tổ chức hàng loạt các đợt ra quân, kể từ năm 2022 đến nay; triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động nhưng số vụ việc vi phạm liên quan đến nồng độ cồn vẫn còn cao.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, trên tinh thần liên tục và khép kín với phương châm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Dương Oanh – Đại Quang