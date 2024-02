CSGT Tiên Phước xử phạt 39 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Sáng nay 15/2, (mùng 6 Tết), UBND huyện Tiên Phước tổ chức trực báo cáo đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn – 2024.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng nay 15/2

Theo báo cáo của UBND huyện, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn – 2024, huyện đã tăng cường quản lý, điều hành chặt chẽ việc đảm bảo cung cầu hàng hóa, tổ chức bán hàng bình ổn giá; giá cả các mặt hàng thiết yếu được giữ ổn định.

Trước Tết, huyện đã chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 1 và tháng 2 cho người có công và thanh niên xung phong với kinh phí trên 6,7 tỷ đồng. Trao tặng 7.083 suất quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh, UBND huyện cho các đối tượng gia đình người có công với kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Tổ chức tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình tưởng niệm với kinh phí trên 873 triệu đồng. Tiếp nhận và phân bổ gần 51 tấn gạo cho các xã, thị trấn để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp tết. Hỗ trợ cho 1.219 hộ nghèo, trẻ em khó khăn vui Xuân – đón Tết với kinh phí trên 362 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tiếp nhận và cấp phát trên 3 nghìn suất quà Tết trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện vận động, phối hợp trao trên 4 nghìn suất quà với kinh phí trên 2,1 tỷ đồng cho các đối tượng khó khăn. Ngoài ra, các xã thị trấn cũng vận động trao 2.322 suất quà với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán được đảm bảo. Công an các xã, thị trấn vận động thu 32 viên pháo tự chế, 62 viên pháo nổ và 200g hóa chất để chế tạo pháo; trên địa bàn xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích.

Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện tuần tra, lập biên bản xử lý 41 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, trong đó có 39 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Công tác y tế, giáo dục được đảm bảo, đi vào nề nếp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, thu hút đông đảo nhân dân đến vui chơi giải trí.

Nguyễn Hưng