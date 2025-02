Công ty Điện lực Quảng Nam viếng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại NTLS Trường Sơn, NTLS Đường 9

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), đoàn công tác của Công ty Điện lực Quảng Nam vừa dâng hoa, viếng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác Công ty Điện lực Quảng Nam, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào, được an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đoàn viếng hương các mộ phần liệt sĩ, trong đó có 41 liệt sĩ của Quảng Nam – Đà Nẵng hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn được yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ này

Dịp này, đoàn cũng đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam nguyện hứa cùng toàn thể người lao động công ty, tiếp tục phát huy kết quả tốt đẹp thời gian qua, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đua thực hiện mục tiêu đảm bảo cấp điện cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và thời gian tiếp theo.

Việt Hảo