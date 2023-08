Công ty Điện lực Quảng Nam đảm bảo cấp điện dịp lễ Quốc khánh 2/9 và lễ hội

Công ty Điện lực Quảng Nam đã lập và thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và các lễ hội quan trọng năm 2023 trên địa bàn tỉnh nhà. Công ty không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trong ngày lễ 02/9, trừ trường hợp xử lý sự cố (nếu có xảy ra).

Theo đó, công ty triển khai phương thức vận hành nguồn, lưới điện đảm bảo an toàn, tin cậy; ưu tiên các địa điểm diễn ra lễ, hội, hoạt động chính trị, văn hóa và nhu cầu của người dân dịp lễ; trong đó xem xét bố trí máy phát điện dự phòng.

Công ty tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực thao tác lưu động, xử lý sự cố (24/24h) trong các ngày nghỉ lễ; chủ động vật tư thiết bị dự phòng kịp thời xử lý sự cố; phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tại địa phương triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Nam tăng cường các giải pháp ngăn ngừa sự cố; kiểm tra, xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện; phát quang đảm bảo an toàn hành lang tuyến… Nhờ vậy, mặc dù gặp khó khăn, nhất là thời tiết nắng nóng, công ty đã thực hiện tốt việc cấp điện phục vụ các sự kiện quan trọng như: Lễ hội sâm Ngọc Linh, ngày hội Văn hóa – Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, tuần lễ Văn hóa – Du lịch Đại Bình 2023, lễ kỷ niệm 60 năm thành lập – 20 năm tái lập 2 huyện Đông Giang và Tây Giang…

Để tránh gây sự cố làm gián đoạn cung cấp điện, Công ty Điện lực Quảng Nam khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn; không thả diều gần đường dây mang điện, không bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây vi phạm hành lang an toàn lưới điện…

Việt Hảo – Phan Kiên