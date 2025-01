Công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh giao thông dịp nghỉ Tết Ất Tỵ

Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Nam vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh của Nhân dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Cụ thể, người dân nếu có phản ánh chung về tình hình TTATGT, tai nạn giao thông có thể liên hệ số điện thoại 0913.011.443 của Ban ATGT tỉnh. Phản ánh thông tin về hoạt động vận tải và thông tin về kết cấu hạ tầng giao thông có thể liên hệ số điện thoại 0913.433.386 hoặc 0913.499.230 của Sở GTVT. Phản ánh các thông tin về các vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông có thể liên hệ số điện thoại 02353.852.277 hoặc 0914.076.676 của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam. Phản ánh các thông tin về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông có thể liên hệ số điện thoại 0905.029.231 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh.

Ban ATGT tỉnh cũng yêu cầu Ban An toàn giao thông các địa phương thông báo rộng rãi các số điện thoại trên để người dân có thể liên hệ, phản ánh các bất cập về tình hình TTATGT để kịp thời xử lý. Đồng thời yêu cầu người dân khi phản ánh tới đường dây nóng cần cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự, an toàn giao thông; ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện, an toàn.

