Công an TP.Tam Kỳ thực nghiệm điều tra vụ trộm cắp chuyên nghiệp

Sáng nay 1/2, Công an TP. Tam Kỳ đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ trộm cắp tài sản tại Phòng khám Thiên Ân (số 50 đường Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ).

Trước đó, ngày 30/1, Công an TP. Tam Kỳ tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc vào rạng sáng ngày 30/1, kẻ gian đột nhập vào Phòng khám Thiên Ân (tại số 50 đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Mỹ) lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Tam Kỳ phối hợp với Công an phường Tân Thạnh, Công an phường An Mỹ đồng loạt truy xét, tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn. Sau 1 ngày truy xét, đến chiều cùng ngày, đã xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Trần Tích Tùng (SN 1992, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Tích Tùng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Qua khám xét, lực lượng Công an tạm giữ: 5.500.000 đồng, 01 máy tính HP, 01 máy tính bảng Samsung, 01 điện thoại di động hiệu Oppo (tài sản của bị hại) và các công cụ, phương tiện đối tượng sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội như: cây xà beng, bao tay, mũ bảo hiểm, mũ lưỡi trai, áo khoác, xe máy…

Trần Tích Tùng là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, rất ngoan cố.

Xuân Mai – Minh Tuấn