Công an Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật cho học sinh trường THPT Phan Bội Châu

Sáng nay 10/2, Công an thành phố Tam Kỳ phối hợp cùng Đoàn trường THPT Phan Bội Châu tổ chức hoạt động ngoại khóa trách nhiệm của công dân trong đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tá Mai Văn Hiển, Phó Trưởng Công an thành phố Tam Kỳ chia sẻ những thông tin bổ ích tại buổi tuyên truyền sáng nay 2/10

Trung tá Mai Văn Hiển, Phó Trưởng Công an thành phố Tam Kỳ trực tiếp thông tin đến các em học sinh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vừa qua; tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, trong đó có nhiều em đang là học sinh; một số lỗi các em thường vi phạm như Luật Giao thông đường bộ, tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự; tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, sử dung ma túy trong học sinh; hướng dẫn các em kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, tránh chia sẻ những thông tin tiêu cực, không đúng sự thật. Công an thành phố đã cấp phát tờ rơi cung cấp những thông tin cần thiết về ANTT cho học sinh.

Cấp phát tờ rơi thông tin ANTT cho học sinh

Qua đây giúp các em nâng cao kiến thức, nhận thức về việc chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng để các em tự bảo vệ bản thân; đồng thời các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, gia đình và mọi người trong xã hội về tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, an toàn khi sử dụng mạng xã hội.

Trao tặng 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Công an thành phố đã trao tặng 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Lê Thu – Quang Sơn