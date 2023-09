Công an Tam Kỳ phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”

Sáng ngày 15/9, Công an TP. Tam Kỳ tổ chức lễ phát động phong trào “nhà tôi có bình chữa cháy” và trao tặng bình chữa cháy cho CBCS.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Công an TP. Tam Kỳ yêu cầu 100% cán bộ chiến sĩ trang bị bình chữa cháy xách tay ở gia đình mình. Đồng thời, mỗi cán bộ chiến sĩ là một tuyên truyền viên trong công tác PCCC và CNCH, tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy, sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Lãnh đạo Công an thành phố giao Công an xã, phường tham mưu UBND cùng cấp phát động phong trào “nhà tôi bình chữa cháy”,sự vào cuộc của cả cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy, tiếp tục quan tâm, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn PCCC cho các lực lượng tại chỗ và quần chúng nhân dân, phát động và xây dựng tốt phong trào toàn dân tham gia PCCC tại địa phương.

Mục tiêu đặt ra của phong trào “nhà nhà trang bị bình chữa cháy” là đảm bảo đến 30/9/2023 vận động 50% hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy và đến 31/12/2023 hoàn thành 100% trên thành phố.

Dịp này, Công an thành phố đã trao tặng hơn 200 bình chữa cháy cho cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Tam Kỳ. Qua đây tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của CBCS đối với công tác PCCC và CNCH, tăng cường trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của cá nhân, gia đình và toàn dân; bảo đảm an toàn cháy, nổ để góp phần đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố.

Lê Thu – Quang Sơn