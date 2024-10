Công an Quảng Nam sát cánh cùng nhân dân phòng chống bão số 6

Để chủ động ứng phó với bão số 6, Công an các đơn vị, địa phương tại Quảng Nam, đặc biệt là công an các xã, phường, thị trấn đã huy động cán bộ chiến sĩ (CBCS) tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng ở cơ sở hỗ trợ giúp dân phòng, chống bão.

Lực lượng Công an tại các địa phương giúp người dân đặt bao cát lên mái nhà

Tại TP Hội An, địa phương ven biển của Quảng Nam, từ chiều ngày 25/10, CBCS Công an đã tích cực bám địa bàn từng khối phố, thôn, xóm, khu vực neo đậu tàu thuyền để phối hợp cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, dân quân giúp người dân phòng, chống bão số 6. CBCS Công an đã giúp người dân chèn, chống nhà cửa; có mặt tại các khu vực neo đậu tàu thuyền của ngư dân, tàu du lịch để hướng dẫn neo đậu an toàn, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trước trong và sau bão.

Tại huyện Đại Lộc, địa phương vùng thấp trũng dọc sông Vu Gia, Thu Bồn, Công an các xã, thị trấn chia thành nhiều tổ tuyên truyền lưu động, đến trực tiếp các hộ dân, khu dân cư để tuyên truyền các nội dung về bảo đảm an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó bão. Công an cơ sở đã phối hợp với lực lượng dân quân, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và các tổ xung kích giúp nhân dân chằng, chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối; tổ chức lực lượng vận động, hỗ trợ nhân dân đến nơi sơ tán an toàn.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, CBCS Công an Quảng Nam đã và đang xuyên đêm, xuyên trưa có mặt, sát cánh cùng người dân, chính quyền, lực lượng chức năng phòng, chống bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.

