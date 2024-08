Công an huyện Thăng Bình “lắng nghe ý kiến nhân dân”

Sáng 23/8, Ủy ban MTTQVN huyện Thăng Bình cùng với Công an huyện tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Đây là một trong những biện pháp trong việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” sáng 23/8

Diễn đàn đã nghe nhiều ý kiến đóng góp của những đại biểu đại diện cho nhân dân ở các thôn, tổ dân phố của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại đây, Ban mặt trận, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp bày tỏ ý kiến, kiến nghị với lực lượng công an liên quan các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, công tác quản lý trật tự đô thị, cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa công an chính quy về địa phương là việc làm rất kịp thời và hiệu quả, giúp chấn chỉnh lại an ninh chính trị ở địa phương và tăng cường tính răn đe đối với tội phạm; giúp giải quyết nhanh gọn các giấy tờ thủ tục cho người dân.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn bày tỏ lo ngại về các loại tội phạm mới hiện nay như tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đạt tài sản; cần chấn chỉnh việc đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (Facebook) gây hoang mang dư luận; tăng cường quản lý người nghiện ma túy, người mãn hạn tù; tăng cường hỗ trợ trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; hỗ trợ việc cấp mã số định danh, gắn chíp điện tử…

Thượng tá Lê Nho Tâm – Trưởng Công an huyện Thăng bình nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của bà con nhân nhân và cho biết, trong thời gian đến sẽ tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của huyện.

Đình Hiệp