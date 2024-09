Công an huyện Tây Giang tổ chức “Trung thu cho em” tại thôn Aur, xã A Vương

Trong hai ngày 11-12/9 Công an huyện Tây Giang tổ chức chương trình “Trung thu cho em” và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại thôn Aur, xã A Vương.

Công an huyện Tây Giang trao quà trung thu cho trẻ em thôn Aur

Tại chương trình, Công an huyện Tây Giang tổ chức các trò chơi dân gian cho thiếu nhi và trao 26 suất quà trung thu cho các cháu. Giao lưu bóng chuyền với đoàn viên thanh niên và nhân dân trong thôn. Đồng thời trao tặng 23 suất quà tiền mặt cho các hộ dân mỗi suất 500 nghìn đồng.

Dịp này, Công an huyện Tây Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền đạt trao đổi các nội dung liên quan về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Công an huyện Tây Giang lồng ghép tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại thôn Aur, xã A Vương

Thôn Aur, xã A Vương được biết đến là thôn xa nhất của huyện Tây Giang chưa có đường giao thông. Người dân đi lại từ con đường mòn duy nhất gần 20 km qua những cánh rừng, ngọn đồi, con suối. Cuộc sống của người dân trong thôn gần như tự cung tự cấp. Hiểu được khó khăn của bà con, đặc biệt các em nhỏ trong thôn ít khi được tiếp cận các hoạt động vui chơi, công an huyện Tây Giang tổ chức các hoạt động giúp trẻ em nơi đây được đón Tết Trung thu an lành, hạnh phúc.

Hiền Thúy