Công an Điện Bàn khám phá 41 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Sáng nay 10/1, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; ông Trần Úc – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn.

Năm 2023, Công an thị xã đã điều tra, làm rõ 105 vụ phạm pháp hình sự với 204 đối tượng (đạt 84%), trong đó điều tra, làm rõ 19/23 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt 83%), làm rõ 23/32 vụ án nghiêm trọng (đạt gần 72%); điều tra, khám phá 41 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với 84 đối tượng; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 165 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tổng số tiền hơn 260 triệu đồng; phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 82 vụ đánh bạc, tổng số tiền gần 660 triệu đồng.

Trong năm, tổ Đề án 06 đã tiếp và thu nhận 14.438 hồ sơ cấp căn cước công dân, thu nhận trên 84.500 hồ sơ định danh điện tử, đến nay đã cấp gần 190.000 thẻ căn cước công dân. Triển khai nhân rộng các mô hình camera giám sát an ninh và mô hình “Chi hội Người cao tuổi không có con cháu vi phạm pháp luật”.

Trao tặng danh hiệu Đơn vị thi đua quyết thắng cho tập thể có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Công an tỉnh Quảng Nam trao tặng danh hiệu Đơn vị thi đua quyết thắng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; UBND thị xã tặng giấy khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Giáp Thìn 2024.

Hội nghị cũng đã thảo luận, bàn giải pháp thực hiện chương trình công tác năm 2024.

