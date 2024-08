Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các địa phương trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh sáng ngày 19/8

Dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.



Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023-2024, ngành Giáo dục đã khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra.



Báo cáo tổng kết tại hội nghị đã nêu lên một số kết quả nổi bật trong năm học qua. Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện đối với 9/12 khối lớp đúng lộ trình, bảo đảm chất lượng, chuẩn bị tốt cho việc triển khai đối với lớp 5, 9 và 12 từ năm học 2024-2025.

Chủ trương “một chương trình, nhiều SGK” đã phát huy hiệu quả đối với việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, khắc phục cơ bản dạy học và kiểm tra theo cách truyền thụ kiến thức, bám sát nội dung SGK.

Khó khăn, vướng mắc trong việc phân công giáo viên và tổ chức dạy học các môn học mới đã cơ bản được tháo gỡ; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được nâng lên; tự chủ đại học từng bước đi vào thực chất; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã nêu lên nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm học tới như tình trạng thiếu giáo viên còn diễn ra phổ biến ở hầu hết các địa phương; mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có nơi phân bố chưa hợp lý; công tác bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục, nhất là tại các vùng đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất còn hạn chế;…

Kim Huệ – Quang Phi