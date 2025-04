Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dự trao kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát

Chiều 28/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tham dự buổi trao tặng nhà ở cho 15 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Chung tay kết nối – Chia sẻ yêu thương” do Quỹ Mái ấm hạnh phúc Việt Nam phát động.

Trao tặng nhà ở cho hộ gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hiệp Đức

Tại chương trình, Quỹ Mái ấm hạnh phúc phối hợp cùng Công ty CP An An Hòa Group và Tập đoàn Geleximco đã trao tặng 900 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 15 nhà ở (mỗi nhà 60 triệu) cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc các xã Phước Gia, Phước Trà và Thăng Phước. Trong đó, Công ty CP An An Hòa Group tặng 600 triệu đồng, Quỹ Mái ấm hạnh phúc tặng 150 triệu đồng và Tập đoàn Geleximco tặng 150 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cảm ơn các nhà tài trợ, cảm kích tấm lòng, nghĩa tình sâu sắc dành cho bà con huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị huyện Hiệp Đức sớm triển khai làm nhà mới, tránh tình trạng sử dụng nguồn hỗ trợ không đúng mục đích. Chính quyền địa phương huy động nhân lực giúp các hộ dân sớm hoàn thành xây dựng nhà ở.

Xuân Lam