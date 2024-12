Ngày 2/12, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 9405/UBND-KTN về việc chủ động ứng phó với ảnh hưởng của động đất, tình hình thiên tai trong thời gian tới.

Trước đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Nam Trà My đã có báo cáo về tình hình rung lắc xảy trên địa bàn huyện vào chiều ngày 30/11/2024. Để chủ động ứng phó với ảnh hưởng của động đất, tình hình thiên tai trong thời gian tới; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nam Trà My chỉ đạo kiểm tra nắm tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của Nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả (trong trường hợp xảy ra sự cố) để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Chủ động tổ chức sơ tán, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ có nhà bị hư hại nặng không bảo đảm an toàn; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà; bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở, ổn định cuộc sống theo quy định và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại (nếu có).

Chỉ đạo kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông để kịp thời phát hiện, có biện pháp ứng phó và khắc phục các sự cố, hư hỏng (nếu có) để bảo đảm an toàn cho công trình.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của động đất, thiên tai gây ra theo thẩm quyền, đúng quy định; thường xuyên theo dõi, báo cáo về UBND tỉnh (qua Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

BTV