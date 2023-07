Chi cục Thuế khu vực Trà My, Tiên Phước đối thoại với người nộp thuế năm 2023

Sáng nay 26/7, Chi cục Thuế khu vực Trà My, Tiên Phước tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế năm 2023 với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã của 3 huyện Bắc Trà My, Tiên Phước và Nam Trà My.

Hội nghị đã phổ biến một số nội dung chính sách thuế mới áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2023, thảo luận về các nhóm đối tượng thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng, mức giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44 của Chính phủ. Đồng thời giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp về công tác thuế.

Cơ quan thuế cam kết sẽ nâng cao vai trò trách nhiệm, luôn đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp thực hiện một cách tốt nhất chính sách pháp luật thuế.

Dịp này, Chi cục thuế khu vực Trà My – Tiên Phước đã trao giấy khen cho 2 doanh nghiệp và 8 hộ cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong thời gian qua.

