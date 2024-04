Ông Hôih Đức – Chủ tịch UBND xã A Rooi, huyện Đông Giang xác nhận trên địa bàn xã A Rooi vừa có vụ cháy nhà nghiêm trọng làm thiệt hại về nhà cửa, tài sản của 2 hộ dân (thôn Tu Ngung – A Bung). Rất may vụ hỏa hoạn không làm ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Cháy nhà nghiêm trọng tại xã A Rooi, huyện Đông Giang sáng ngày 27/4

Ông Hôih Đức cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng vào lúc 9h ngày 27/4 tại tổ A Bung ( thôn Tung Ngung – A Bung ). Nguyên nhân xảy ra vụ cháy được xác định là do chập điện, tại thời điểm này các hộ xung quanh đã đi làm, cộng với nắng gắt nên vụ cháy diễn ra rất nhanh chóng, khiến 2 ngôi nhà 2 hộ A Rất Khố và A Rất Chót hoàn toàn bị thiêu rụi, cũng rất may không lây lan sang các nhà bên cạnh.



Mặc dù nhân dân cố gắng dập lửa nhưng do vụ cháy quá lớn nên số tài sản trong gia đình không thể vận chuyển ra ngoài dẫn đến bị cháy hoàn toàn. Được biết, 2 hộ A Rất Khố và A Rất Chót là 2 hộ thuộc hộ nghèo.



Sau khi biết thông tin về vụ cháy, lãnh đạo xã đã kịp thời đến thăm, động viên, nắm bắt tình hình và hỗ trợ gạo, mắm, muối, dầu ăn cho 2 hộ.

