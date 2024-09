Trong hai ngày 5 – 6/9, tại 2 xã Tr’Hy, A Xan huyện Tây Giang, lực lượng quản lý Xuất nhập cảnh Công an Quảng Nam tổ chức cấp Giấy thông hành miễn phí cho đồng bào khu vực giáp biên giới Việt – Lào.

Cấp Giấy thông hành biên giới Việt-Lào cho đồng bào vùng biên Tây Giang

Tây Giang có 8 xã biên giới giáp biên với 2 huyện Đắc Chưng và Kà Lừm của tỉnh Sê Kông (Lào), từ lâu nhu cầu qua lại giao thương, thăm thân của người dân hai tỉnh thường xuyên diễn ra. Việc qua lại biên giới theo quy định pháp luật phải có giấy thông hành, hộ chiếu, song bà con nơi đây chưa có điều kiện làm các loại giấy tờ trên nên việc giao thương, thăm thân gặp nhiều trở ngại. Xác định được nhu cầu thiết thực này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lưu động làm thủ tục cấp miễn phí Giấy thông hành cho người dân khu vực biên giới.

Tại điểm xã Tr’Hy, cán bộ tham gia tổ công tác đã trực tiếp tiến hành thu nhận hồ sơ xin cấp thủ tục thông hành của công dân; xác thực, đối chiếu thông tin của công dân với hệ thống dữ liệu về xuất nhập cảnh. Sau khi kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công dân có đủ điều kiện thông hành, công dân sẽ được thực hiện các thủ tục liên quan để cấp 01 Giấy thông hành có giá trị áp dụng cho công dân qua lại biên giới Việt Nam – Lào trong thời hạn 01 năm.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, cán bộ tổ công tác đã tranh thủ thời gian ngày đêm phục vụ người dân làm thủ tục được nhanh nhất, mọi người dân khu vực biên giới có nhu cầu đều được cấp Giấy thông hành. Trong 02 ngày, tổ công tác của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã cấp hơn 1.000 Giấy thông hành cho bà con nhân dân các xã giáp biên của huyện Tây Giang.

Việc cấp Giấy thông hành là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm đảm bảo người dân được hưởng các quyền lợi về tự do đi lại của bản thân, cũng như đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về hoạt động xuất, nhập cảnh. Đồng thời thông qua đó, cũng giúp lực lượng Công an cơ sở, lực lượng biên phòng quản lý tốt địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hiền Thúy