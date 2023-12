Cảnh sát giao thông TP.Tam Kỳ xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành TP.Tam Kỳ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, Công an TP.Tam Kỳ chia ra nhiều tổ công tác, tập trung tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, nhất là khu vực lưu lượng xe lưu thông cao. Ngay trong đêm 16/12, Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông đã dừng và kiểm tra hơn 150 phương tiện các loại, trong đó phát hiện 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 03 trường hợp không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông, 01 trường hợp không có bộ phận giảm thanh và các lỗi vi phạm khác. Các trường hợp vi phạm, được Tổ lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định.

Trung tá Trương Hoàng Anh – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP Tam Kỳ

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2023 – 29/02/2024. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông công an TP.Tam Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tập trung tấn công, trấn áp, phòng ngừa tội phạm trên tuyến giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động giao thông vận tải hành khách và hàng hóa… Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát an ninh trật tự để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phạm.

Nguyễn Trà – Quốc Huy