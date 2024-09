Cảnh báo mưa lớn tại các địa phương quảng nam

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nối với xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên biển Đông nên từ ngày 18 đến ngày 20/7 các địa phương trong trên địa bàn Quảng Nam có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ đêm 18/9 đến ngày 19/9. Tổng lượng mưa các địa phương vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 80 – 120mm, có nơi trên 150mm; các địa phương vùng núi phổ biến từ 100 – 200mm, có nơi cao hơn 250mm.

Mưa lớn gây ra nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; Gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

Mưa lớn ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân; có thể gây thiệt hại cho các công trình đang thi công, các hoạt động kinh tế – xã hội khác trên địa bàn tỉnh.