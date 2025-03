Bộ Y tế hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch sởi

Chiều 15/3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên toàn quốc về công tác phòng, chống dịch sởi. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Về phía tỉnh Quảng Nam, tham dự hội nghị có Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười và đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết bệnh sởi lây lan nhanh qua đường hô hấp, 90% người chưa có miễn dịch sẽ bị mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân sởi. Trung bình, một người mắc bệnh có thể lây cho 12-18 người khác. Dịch bệnh chỉ có thể được kiểm soát khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%. Sởi có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc, thậm chí viêm não dẫn đến tử vong. Đặc biệt, bệnh diễn biến nặng hơn ở trẻ nhỏ và trẻ suy dinh dưỡng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận 38.807 trường hợp nghi mắc sởi tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó 3.447 trường hợp dương tính tại 61 tỉnh, thành phố và 5 ca tử vong liên quan đến sởi. Tuy nhiên, một số tỉnh, thành phố có số ca mắc cao đã bắt đầu chững lại và dần được kiểm soát.

Riêng tại Quảng Nam, từ đầu năm đến nay, đã ghi nhận 577 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 80 ca dương tính tại 17 địa phương. Huyện Nam Trà My có số ca mắc sởi cao nhất (20 ca), tiếp đến là thị xã Điện Bàn (13 ca), Bắc Trà My và Đại Lộc (10 ca). Số ca sốt phát ban nghi sởi cao nhất cũng tập trung ở Nam Trà My (255 ca), tiếp đến là Bắc Trà My (106 ca). Trong tổng số 585 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) đã lấy 342 mẫu xét nghiệm, gửi Viện Pasteur 150 mẫu, kết quả có 30 mẫu dương tính và 2 mẫu âm tính.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Nam Trà My còn 23 trẻ đang điều trị tại bệnh viện, tất cả đều đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Nguyên nhân chính khiến dịch sởi bùng phát tại khu vực này là do địa bàn miền núi cao, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Người dân sinh sống phân tán, vẫn còn tồn tại một số phong tục lạc hậu như cúng bái khi ốm đau, dẫn đến việc tiêm chủng và chăm sóc y tế gặp nhiều khó khăn.

Để kiểm soát dịch bệnh, CDC Quảng Nam cùng các đơn vị liên quan đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch; triển khai đội cơ động phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Nam Trà My, thường trực tại các xã Trà Leng, Trà Dơn và các địa phương lân cận. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các trạm y tế xã để chủ động giám sát tình hình dịch bệnh, vận động người dân đưa trẻ có triệu chứng nghi sởi đến cơ sở y tế điều trị kịp thời, khoanh vùng dịch, không để lây lan sang khu vực khác. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, nhằm cung cấp thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống sởi đến từng hộ dân, từng khu vực sinh sống.

