Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Sáng nay 03/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2023 ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng dự có lãnh đạo Quốc hội, các Bộ ngành Trung ương và địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu Quảng Nam, hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Sở VHTT&DL cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Năm 2023 – năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 đã đi qua với nhiều dấu ấn về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của đất nước; là năm toàn ngành VHTT&DL vinh dự được đón nhận nhiều hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao “không kể ngày đêm” của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó là sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân với vai trò chủ thể sáng tạo trong xây dựng và phát triển văn hóa.

Nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông qua việc khởi động và phục hồi mạnh mẽ các hoạt động của ngành sau thời gian chịu tác động bất lợi của đại dịch Covid-19.

Bám sát phương châm hành động của Chính phủ, năm 2023, ngành VHTT&DL tiếp tục thay đổi căn bản, toàn diện tư duy “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”… Với sự nỗ lực cao, cố gắng lớn để tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên một số phương diện.

Trong đó, toàn ngành đã chủ động rà soát các “khoảng trống” trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để tham mưu đề xuất Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện thể chế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước thông qua công cụ pháp luật. Đồng thời “khơi thông” nguồn lực, “kiến tạo” sự phát triển mà điểm nhấn quan trọng được Đảng, Chính phủ, Quốc hội giao chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Cùng với các hoạt động thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch được các địa phương tổ chức với nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, năm 2023, Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch có quy mô lớn. Quảng Nam là một trong số ít các địa phương ghi nhận sự tăng trưởng cả về tổng lượng khách và tổng doanh thu từ hoạt động du lịch, với 7,55 triệu lượt khách tham quan, lưu trú (tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022); trung tâm du lịch Đô thị cổ Hội An được bình chọn nhiều vị trí cao của các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín; nhiều khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh nhiều lần được xếp hạng cao điển hình là Khu nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hai.

