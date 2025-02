Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới năm 2025

Sáng 24/2, tại Tiểu đoàn 355 Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiến hành giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025.

Tại đây, 150 chiến sĩ mới được giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Bên cạnh đó, các chiến sĩ được xem phim tư liệu về truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam và Vùng Cảnh sát biển 2.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm trang bị cho chiến sĩ mới những kiến thức về chức năng, nhiệm vụ và truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng, những chặng đường lịch sử vẻ vang, những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào cho chiến sĩ mới được học tập, công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Góp phần giúp chiến sĩ yên tâm công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

Nam Trung