Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN kiểm tra và chúc Tết tại Quảng Nam

Sáng ngày 18/1, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam báo cáo công tác sẵn sàng trực chiến đấu trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; công tác đảm bảo tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại cơ quan Bộ Chỉ huy, Trung đoàn 885 và Đại đội Trinh sát- Cơ giới.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ của Bộ CHQS tỉnh, nhất là công tác làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; phối hợp, theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho bộ đội vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao.

Trước thềm năm mới Xuân Ất Tỵ 2025, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cùng gia đình đón một mùa xuân mới mạnh khỏe, thành công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuấn Anh