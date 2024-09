Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Nam về việc nâng cấp quốc lộ 40B qua địa bàn

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Nam về việc ưu tiên bố trí kinh phí nâng cấp tuyến đường quốc lộ 40B đoạn từ huyện Bắc Trà My đi huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) nối huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum).

Bộ GTVT cho biết, theo Quy hoạch, Quốc lộ 40B đoạn qua tỉnh Quảng Nam dài 139 km, quy mô cấp III, 2-4 làn xe.

Trong đó, đoạn nối huyện Bắc Trà My, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) với huyện Tu Ma Rông (tỉnh Kon Tum) dài khoảng 45 km (Km60 – Km101), hiện trạng đạt cấp V miền núi, 2 làn xe.

Bộ GTVT thống nhất với đề nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về sự cần thiết đầu tư tuyến Quốc lộ 40B nối các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My với huyện Tu Ma Rông để đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.

Tuy nhiên, do còn khó khăn về nguồn lực nên chưa thể bố trí vốn để đầu tư đoạn tuyến trong giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ GTVT ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực, nguyên tắc bố trí vốn theo quy định, Bộ GTVT sẽ xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền đầu tư đoạn tuyến này.

Trước mắt, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra và duy tu, bảo dưỡng tuyến Quốc lộ 40B để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông.

BTV