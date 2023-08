Bộ Công an khen thưởng đột xuất Công an tỉnh Quảng Nam

Sáng 25/8, Công an Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 chuyên án “Hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên không gian mạng”, trao đổi, đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án trong thời gian tới.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Ban Chỉ đạo chuyên án, ngày 03/7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an, Viện KSND tỉnh, các Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương liên quan đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án “Hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên không gian mạng”, triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người nước ngoài chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng này sử dụng nhiều công ty “ma” để hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4% năm cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động với số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban chuyên án và đại diện các đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận kết quả đạt được trong quá trình đấu tranh giai đoạn 1 của chuyên án; phân tích làm rõ những hạn chế, khó khăn cần khắc phục; đồng thời đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án trong thời gian tới, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chuyên án.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh trao Thư khen của Bộ Công an và thưởng đột xuất 20 triệu đồng của UBND tỉnh cho Ban Chuyên án (Ảnh: CAQN)

Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án, Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư tuyên dương Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tham gia chuyên án, trong đó có Công an tỉnh Quảng Nam.

Dịp này, Bộ Công an khen thưởng đột xuất cho 5 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam thưởng đột xuất Ban chuyên án 20 triệu đồng và 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án.

Xuân Mai – Minh Tuấn