Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” năm 2023

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” năm 2023.

Buổi tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy và phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” sáng nay 2/10

Tại buổi tuyên truyền, tập huấn, thừa ủy quyền của Bộ CHQS tỉnh, Phòng Kỹ thuật – Cơ quan thường trực ban chỉ đạo 50 (Bộ CHQS tỉnh) đã phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” (theo công văn 5878 ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam) trong khối 4 cơ quan Bộ Chỉ huy và các phân đội trực thuộc.

Theo đó, cấp ủy các cơ quan, đơn vị quán triệt tinh thần công điện số 825 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phóng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, CNVCQP nâng cao nhận thức trách nhiệm, cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ trong cơ quan, đơn vị và gia đình.

Phấn đấu đến ngày 4/10/2023, 100% hộ gia đình quân nhân có bình chữa cháy. Vận động gia đình quân nhân tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” theo hướng dẫn của Bộ Công An. Vận động 100% hộ gia đình quân nhân có nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có lối thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động…, kịp thời phát hiện và chữa cháy, thoát nạn khi có tình huống cháy xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tại buổi tuyên truyền, gần 300 cán bộ, đảng viên được Phòng cảnh sát PCCC và CHCN Công An Quảng Nam tập huấn kỹ năng, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong đám cháy và thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Thùy Trang