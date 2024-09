Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: Trong 3 ngày tới, phải di dời toàn bộ các hộ dân ở Tăk Chay đến nơi an toàn

Sáng 21/9, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác của tỉnh có chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục sạt lở do mưa bão tại làng Tăk Chay, thôn 5, xã Trà Cang, Nam Trà My. Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Trà My đi cùng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu

Báo cáo trực tiếp tại hiện trường sạt lở, lãnh đạo xã Trà Cang cho hay do đợt mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 17/9 đến ngày 18/9 gây sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ/171 nhân khẩu thuộc 2 cụm dân cư làng Tak Chay, buộc phải sơ tán, di dời khẩn cấp.

UBND xã đã chỉ đạo cho các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ nhân dân sơ tán, di dời đến Khu dân cư làng Tak Cui ở xen ghép cùng với gia đình khác hoặc bố trí nhà ở tạm.

Kiểm tra hiện trường vụ sạt lở và công tác hỗ trợ di dời nhà cửa, tài sản, bố trí ở tạm cho người dân làng Tăk Chay, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận sự chủ động của địa phương trong ứng phó thiên tai, đồng thời nhấn mạnh những ngày tới, chính quyền địa phương phải tiếp tục túc trực, tập trung toàn lực lo cho dân, động viên bà con yên tâm tin tưởng vào Đảng, nhà nước sẽ bố trí chỗ ở an toàn, không lo sạt lở.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra hiện trường vụ sạt lở

Đến thăm, động viên bà con đang được bố trí ở xen ghép, ở tạm tại các điểm trường sau vụ sạt lở, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao 45 suất quà (gồm 2 triệu đồng và quà mỗi suất) cho người dân ở Trà Cang bị ảnh hưởng do sạt lở.

Và tặng các suất quà động viên người dân ở Trà Cang bị ảnh hưởng do sạt lở

Làm việc với lãnh đạo xã Trà Cang và huyện Nam Trà My, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu địa phương phải quyết liệt chỉ đạo công tác ứng phó theo quan điểm “Tính mạng nhân dân, an toàn cho người dân và các lực lượng hỗ trợ phải được đặt lên hàng đầu trong mọi tình huống”.

Hiện nay, địa phương cần tập trung lo cho đời sống, không để người dân thiếu đói, rét, không để học sinh nghỉ học kéo dài. Tinh thần “4 tại chỗ” phải được quán triệt xuyên suốt.

Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, huyện, tỉnh cho người dân nắm để vận động bà con cùng thực hiện. Song song với đó phải thông tin cập nhật thường xuyên tình hình, cảnh báo nguy cơ về thiên tai nhanh, đúng, đủ, kịp thời.

Về lâu dài, cần rà soát để di dời toàn bộ người dân ở các vùng có nguy cơ cao sạt lở, tìm kiếm và sắp xếp bố trí dân cư ổn định. Trong vòng 3 ngày tới, phải di dời toàn bộ các hộ dân còn lại ở Tăk Chay đến nơi an toàn, đảm bảo thông tin liên lạc, huy động phương tiện để giao thông thông suốt phục vụ di dời, ứng phó thiên tai.

Tấn Sỹ