Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tiếp công dân khiếu nại Công ty Bách Đạt An

Sáng nay 16/2, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn.

Quang cảnh buổi làm việc sáng nay 16/2

Cùng tham gia buổi tiếp công dân có Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh.

Theo trình bày của các công dân, năm 2020, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng đặt cọc môi giới đất giữa nguyên đơn là Công ty CP Bách Đạt An và bị đơn là Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam tại các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn. Hội đồng xét xử tuyên án yêu cầu Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam tiếp tục đàm phán, ký kết các phụ lục hợp đồng nhằm hoàn thiện cơ sở về pháp lý để thực hiện đúng điều khoản đã ký kết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bên thứ 3 là người mua đất…

Tuy nhiên, đến nay, cả hai Công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam đều chưa có động thái thực thi bản án mà Tòa án đã tuyên. Vì vậy, công dân đề nghị các cơ quan chức năng đôn đốc 2 công ty trên nhanh chóng thực thi bản án mà Tòa án đã tuyên, đảm bảo quyền lợi cho các công dân đã mua đất tại các dự án này.

Sau khi tham khảo ý kiến của các sở, ngành liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các bản án mà Tòa án đã tuyên. Liên quan đến việc thi hành án, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Cục Thi hành án tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy phương án giải quyết thấu đáo trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của người dân mua đất.

Đối với Công an tỉnh, cần tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra các dấu hiệu vi phạm của các cá nhân, tập thể liên quan đến việc chậm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đối với các công dân đã mua đất, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh đây là vụ việc phức tạp, đã kéo dài nhiều năm nên đề nghị bà con bình tĩnh, tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để từng bước giải quyết vụ việc.

Đại Quang