Sáng nay 27/1, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã có chuyến thăm tặng quà Tết tại huyện miền núi Bắc Trà My.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà Tết tại huyện miền núi Bắc Trà My

Tại huyện Bắc Trà My, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của một huyện miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng khó khăn, tạo niềm vui, phấn khởi cho bà con đón mừng năm mới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã ân cần, thăm hỏi chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghĩa (xã Trà Sơn), mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Kỳ (xã Trà Đông). Đồng thời, trao tặng 30 suất quà cho người có công cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã động viên, thăm hỏi, chúc các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Bắc Trà My đón một năm mới yên vui, đầm ấm.

Tú Vân – Nguyễn Lâm