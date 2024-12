Bắt tạm giam 2 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An nhận hối lộ

Sáng ngày 31/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét nơi làm việc đối với hai bị can là lãnh đạo và nhân viên Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam hai bị can Võ Hữu Dũng (SN 1973), Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An và Lê Văn Được (SN 1987)

Hai bị can gồm Võ Hữu Dũng (SN 1973), Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An và Lê Văn Được (SN 1987), nhân viên Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án về các tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng phát hiện, từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, Võ Hữu Dũng và Lê Văn Được đã nhận hối lộ từ người dân khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. Tổng số tiền nhận hối lộ bước đầu được xác định hơn 900 triệu đồng.

Xuân Mai