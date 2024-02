Bắt nhóm đối tượng cướp giật tài sản du khách nước ngoài ở Hội An

Công an TP.Hội An vừa khởi tố, bắt nhóm đối tượng gồm: Huỳnh Nguyễn Ngọc Bảo (SN 2005, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn); Võ Ngọc Phước (SN 2006, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) về hành vi “cướp giật tài sản” và Hứa Trần Đại Vỹ (SN 2005, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng cướp giật tại cơ quan Công an

Trước đó, lúc 14 giờ 40 phút ngày 17/2, Công an phường Cẩm Châu, TP.Hội An tiếp nhận tin báo của 01 du khách nước ngoài về việc bị hai thanh niên bịt mặt đi trên 01 xe mô tô màu đen không có biển số áp sát giật túi xách. Bên trong túi xách có 02 điện thoại Iphone XS Max, 01 Ipad, 02 máy đọc sách điện tử, 01 ví da và các giấy tờ liên quan khác.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đến trưa ngày 18/2, lực lượng Công an TP.Hội An phát hiện và bắt giữ hai đối tượng Huỳnh Nguyễn Ngọc Bảo và Võ Ngọc Phước tại huyện Duy Xuyên.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an bắt giữ thêm đối tượng Hứa Trần Đại Vỹ, là đối tượng đem tài sản do 2 đối tượng trên cướp giật để mang đi tiêu thụ.

Xuân Mai – Quốc Huy