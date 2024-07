Bắt nhanh đối tượng giết người sau gần 1 ngày gây án

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt gọn đối tượng Nguyễn Văn Đông Khánh (sinh năm 2000, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Đây là đối tượng gây ra vụ giết người táo tợn tại phường An Xuân, TP. Tam Kỳ ngày 22/7.

Vào khoảng 22h30 ngày 22/7/2024, tại phường An Xuân, TP. Tam Kỳ xảy ra 1 vụ giết người táo tợn. Ngay sau khi nhận đươc tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh đã phối hợp Công an TP. Tam Kỳ và các đơn vị liên quan tiếp cận, khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm và điều tra ban đầu xác định, nạn nhân là anh H.B.H trú TP. Tam Kỳ, chết tại hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông Khánh (sinh năm 2000, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng)

Xác định đây là vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, với quyết tâm khám phá nhanh vụ án, ổn định tình hình trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP. Tam Kỳ huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ chia thành 08 tổ công tác áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua điều tra sàn lọc xác định Nguyễn Văn Đông Khánh là đối tượng nghi vấn gây ra vụ án.

Công an tiến hành mời làm việc với Khánh nhưng đối tượng khoá liên lạc, có dấu hiệu lẩn trốn. Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng Khánh khi y đang lẩn trốn tại phòng trọ phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thu giữ được xe máy BKS 43G1-12039, còn nhiều dấu vết máu trên xe, tay trái đối tượng bị thương, phù hợp với dấu vết thu được hiện trường.

Qua đấu tranh, Khánh thừa nhận đã gây án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đông Khánh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Xuân Mai