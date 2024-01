Bắt đối tượng trộm cắp sâm Ngọc Linh

Công an huyện Nam Trà My vừa bắt đối tượng Trần Văn Tấn (sinh năm 1987), trú xã Trà Linh, huyện Nam Trà My để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Tấn (sinh năm 1987), trú xã Trà Linh, huyện Nam Trà My

Trước đó, vào ngày 05/01/2024, Công an huyện Nam Trà My tiếp nhận trình báo của người dân xã Trà Linh, huyện Nam Trà My về việc bị kẻ gian trộm cắp 16 gốc sâm Ngọc Linh (loại từ 03 năm tuổi đến 07 năm tuổi) trị giá hơn 20 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Nam Trà My nhanh chóng triển khai lực lượng, khẩn trương xác minh, điều tra và đã xác định được Trần Văn Tấn là đối tượng thực hiện vụ trộm trên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Xuân Mai – Thiên Du